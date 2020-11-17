Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино задумал приобрести защитника "Фулхэма" Энтони Робинсон.

Не сумев приобрести левого защитника минувшим летом, "Юнайтед" очень быстро пожалел об этом, потому что Люк Шоу вновь столкнулся с проблемами со здоровьем.



Другого чистого левого защитника у "Юнайтед" просто нет, и Почеттино собирается решить эту проблему с помощью выхода на трансферный рынок в январе.



"Юнайтед" сохраняет интерес к Льюису Холлу, но тот едва ли покинет "Ньюкасл" посреди сезона, лишь в сентябре заключив новый контракт.



Более реалистичной целью для "Юнайтед" выглядит 29-летний Робинсон, которого Почеттино прекрасно знает по совместной работе в сборной США.



Добавим, с переходом в "Юнайтед" связывают и центрального защитника Калвина Бэсси, партнера Робинсона по "Фулхэму".