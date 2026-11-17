Голкипер Давид Райя — еще один игрок, который находится на пороге подписания нового контракта с "Арсеналом".

За последние сутки появилась информация, подтвержденная ведущими изданиями, о том, что защитник Юрриен Тимбер и полузащитник Деклан Райс согласовали новые контракты с "Арсеналом".



Как сообщает Evening Standard, спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта практически договорился о продлении сотрудничества и с Райей, который на прошлой неделе был включен в символическую сборную FifPro World 11 по итогам 2026 года.



Заслуживший репутацию одного из лучших голкиперов в мире Райя стал только вторым в истории игроком "Арсенала", попавшим в эту символическую сборную, после Тьерри Анри 20 лет назад.



Райя только в прошлом году переподписал свой контракт, но была увеличена лишь зарплата 31-летнего испанца, а не срок его пребывания в "Арсенале".



Новое соглашение позволит Райе задержаться в "Арсенале" до середины своего четвертого десятка.