Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что Маурисио Почеттино идеально подходит клубу с "Олд Траффорд".

На этой неделе Почеттино приступает к исполнению обязанностей главного тренера "Юнайтед", чтобы попытаться реанимировать неудачно складывающийся сезон "красных дьяволов".



В предыдущие годы Почеттино неоднократно связывали с работой в "Юнайтед", однако Шерингем убежден, что сейчас лучший момент для начала этого сотрудничества.



"Я не могу выразить, насколько он правильный человек для этой работы в правильное время. Возможно, раньше это не было бы правильно, но я думаю, его опыт, его знания и момент времени идеальны для "Манчестер Юнайтед". На мой взгляд, лучше варианта и быть не могло".



"Он делает игроков лучше в индивидуальном плане, он делает команду сплоченной и заставляет их играть лучше. Именно в этом и нуждается "Манчестер Юнайтед" в данный момент".



"Думаю, он идеально подходит, и фанаты клуба должны испытывать большой восторг".



"Я разговаривал с фанатами "Челси", они тоже его любили и не хотели от него избавляться. Столь высокая оценка со стороны фанатов "Челси" о многом говорит, учитывая то, что он тренировал "Тоттенхэм". Они отдают ему должное за то, что он поставил команду на правильный путь".



"Когда "Манчестер Юнайтед" стал великим при сэре Алексе Фергюсоне, им потребовалось много времени, чтобы оказаться там".



"Микелю Артете потребовалось много времени, чтобы оказаться там, а Почеттино сделал много хороших вещей в "Тоттенхэме" за короткое время".



"Думаю, если бы он получил правильную поддержку после того, как они достигли финала Лиги Чемпионов в 2019 году, "шпоры" при Почеттино смогли бы добиться большего. Очевидно, этого не случилось", — цитирует Шерингема The Sun.