"Ньюкасл" собирается блокировать интерес "Манчестер Юнайтед" к своему защитнику Льюису Холлу в зимнее трансферное окно.

Главный тренер "Юнайтед" Маурисио Почеттино сделал укрепление левого фланга обороны одним из приоритетов своего нового клуба на январь.



В связи с этим ожидается, что "Юнайтед" возобновит интерес к 22-летнему игроку сборной Англии, за которым "красные дьяволы" охотились еще минувшим летом.



Летом "Ньюкаслу" удалось оградить Холла от интереса "Юнайтед", а в сентябре Льюис даже заключил новый контракт с увеличенной до 150,000 фунтов в неделю зарплатой.



По информации Press Association, отпускать Холла в январе "Ньюкасл" тоже не собирается. "Сороки" надеются сохранить Льюиса в своем клубе минимум до конца следующего сезона.