Бывший главный тренер "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес подтвердил, что Премьер-Лига остается его приоритетным направлением.

Бенитес находится в поисках новой работы после расставания с "Панатинаикосом" в конце прошлого сезона. С тех пор Рафаэль отказал клубам из Бразилии и Мексики, а также нескольким сборным.



66-летний испанец надеется дождаться подходящего предложения и больше всего хочет снова работать в Премьер-Лиге, где ему также довелось тренировать "Эвертон" и "Ньюкасл".



"Для меня приоритет — это Премьер-Лига. Далее идут Италия, Испания, Германия и Франция. В целом в Премьер-Лиге больше всего денег, и вы имеете возможность покупать лучших игроков. В Испании и Италии есть великолепные команды, но мне нравится атмосфера в Премьер-Лиге".



"Я не просто смотрю матчи — я анализирую с тактической точки зрения и стараюсь научиться чему-нибудь новому, что я могу внедрить. Я не просто хочу получить работу, я хочу быть уверен, что сражаюсь за что-нибудь, будь это выживание в дивизионе, попадание в еврокубки или завоевание чего-либо".



"Я хочу остаться в Европе. Возможно, мне придется отправиться в Китай, но я не планирую этого. В какой-то момент ты будешь вынужден принять решение, когда не можешь получить желаемое", — сообщил Бенитес The Athletic.