Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино посоветовал своему коллеге Хосепу Гвардиоле согласиться на работу со сборной США.

После матча против Гаити предстоящей ночью Почеттино оставляет сборную США и переходит на работу в "Юнайтед".



Согласно слухам, Федерация футбола Соединенных Штатов рассматривает Гвардиолу в качестве своего фаворита на замену Почеттино, хотя Хосеп едва ли готов так рано вернуться в футбол после ухода из "Манчестер Сити" в конце прошлого сезона.



Однако Почеттино советует Гвардиоле не отвергать эту возможность, указывая на стремительные темпы развития "соккера".



"Что бы я сказал Гвардиоле? Соглашайся. Почему? Потому что это идеальный момент, чтобы присоединиться к Федерации. Все на правильном пути, движется в правильном направлении. Конечно, нужно соглашаться. Конечно, ты обнаружишь здесь действительно хороших игроков, хороших людей — и игроки могут соответствовать его стилю", — цитирует Почеттино The Guardian.