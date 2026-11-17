Почеттино советует Гвардиоле возглавить сборную США
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино посоветовал своему коллеге Хосепу Гвардиоле согласиться на работу со сборной США.
После матча против Гаити предстоящей ночью Почеттино оставляет сборную США и переходит на работу в "Юнайтед".
Согласно слухам, Федерация футбола Соединенных Штатов рассматривает Гвардиолу в качестве своего фаворита на замену Почеттино, хотя Хосеп едва ли готов так рано вернуться в футбол после ухода из "Манчестер Сити" в конце прошлого сезона.
Однако Почеттино советует Гвардиоле не отвергать эту возможность, указывая на стремительные темпы развития "соккера".
"Что бы я сказал Гвардиоле? Соглашайся. Почему? Потому что это идеальный момент, чтобы присоединиться к Федерации. Все на правильном пути, движется в правильном направлении. Конечно, нужно соглашаться. Конечно, ты обнаружишь здесь действительно хороших игроков, хороших людей — и игроки могут соответствовать его стилю", — цитирует Почеттино The Guardian.
17.11.2026 11:00
Просмотров: 168
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: