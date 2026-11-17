Бывший вингер "Ливерпуля" и "Арсенала" Джермейн Пеннант считает, что голкипер "Лидса" Джеймс Траффорд теперь должен стать первым номером сборной Англии.

Главный тренер англичан Томас Тухель именно Траффорду доверил защищать ворота в ключевом матче Лиги Наций против Испании в воскресенье вечером.



24-летний Траффорд не подвел и помог англичанам вдесятером одержать победу 2:3, и Пеннант убежден, что Джеймсу пора потеснить Джордана Пикфорда на постоянной основе.



"Думаю, он лучше, чем Пикфорд. Да, Пикфорд играет замечательно, когда надевает футболку сборной Англии, но ты всегда ждешь от него ошибки, наносит он удар, находится он с мячом в ногах или отражает удар. Он хорош, но я думаю, своей игрой против Испании Траффорд сделал громкое заявление".



"На месте Джордана Пикфорда вы бы думали: "Ой, а я все еще первый номер?" Потому что Траффорд" показал надежную игру".



"Все пропущенные им голы не были его виной. Он ничего не мог поделать с ними всеми. Поэтому будет интересно посмотреть, как Тухель будет действовать дальше, и продолжит ли он полагаться на Джордана Пикфорда как на своего первого номера".



"Но лично я бы предпочел теперь сделать ставку на молодых парней, начать новую эру с новым стилем игры, а также начать рассматривать Траффорда первым номером", — сообщил Пеннант talkSPORT.