Райс согласовал с "Арсеналом" новый контракт до 2031 года
Полузащитник Деклан Райс согласовал с "Арсеналом" условия нового контракта до лета 2031.
Райс утвердился ключевым игроком "Арсенала" после своего перехода из "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов летом 2023.
В прошлом сезоне Райс забил четыре гола и отдал семь результативных передач в 36 матчах Премьер-Лиги, завоевав первый для лондонского клуба чемпионский титул за 22 года.
Всего в прошлом сезоне Райс принял участие в 55 матчах за "Арсенал" во всех соревнованиях, также достигнув второго в истории "канониров" финала Лиги Чемпионов, где подопечные Микеля Артеты по пенальти уступили ПСЖ.
Действующий контракт 27-летнего игрока сборной Англии с "Арсеналом" рассчитан до 2028 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако Sky Sports утверждает, что стороны уже согласовали новую сделку.
Новый контракт отразит статус Райса в "Арсенале" и позволит Деклану сравняться по зарплате с вингером Букайо Сака, самым высокооплачиваемым игроком клуба с "Эмирейтс".
17.11.2026 07:00
Просмотров: 375
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
У меня предложение: использовать в новостях родные названия стадионов, а не спонсорские.
(ответить)
Дальше Эдегор,у него тоже контракт до лета 28 года.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий