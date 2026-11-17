Полузащитник Деклан Райс согласовал с "Арсеналом" условия нового контракта до лета 2031.

Райс утвердился ключевым игроком "Арсенала" после своего перехода из "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов летом 2023.



В прошлом сезоне Райс забил четыре гола и отдал семь результативных передач в 36 матчах Премьер-Лиги, завоевав первый для лондонского клуба чемпионский титул за 22 года.



Всего в прошлом сезоне Райс принял участие в 55 матчах за "Арсенал" во всех соревнованиях, также достигнув второго в истории "канониров" финала Лиги Чемпионов, где подопечные Микеля Артеты по пенальти уступили ПСЖ.



Действующий контракт 27-летнего игрока сборной Англии с "Арсеналом" рассчитан до 2028 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако Sky Sports утверждает, что стороны уже согласовали новую сделку.



Новый контракт отразит статус Райса в "Арсенале" и позволит Деклану сравняться по зарплате с вингером Букайо Сака, самым высокооплачиваемым игроком клуба с "Эмирейтс".