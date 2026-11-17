Майкл Кэррик был ожидаемо уволен из "Манчестер Юнайтед" после неудачного старта сезона. Хоть в последних матчах команда и проявляла характер, ее игра в обороне не выдерживала никакой критики, что и привело к провалу английского тренера.

Всего 172 дня отделяют тот момент, когда Майкл Кэррик — в лучах солнца, перед болельщиками "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Амекс" (домашней арене "Брайтона") — праздновал победу со счетом 0:3 (благодаря которой его команда показала лучший результат в Премьер-Лиге за период с момента его назначения временным тренером в январе), от того дня, когда он покинул мрачную базу в Каррингтоне, уже будучи освобожденным от своих обязанностей.



Резкий спад — совсем не то, на что рассчитывало руководство "Юнайтед". Это лишь усиливает вопросы к управленческой команде сэра Джима Рэтклиффа: за последние три года клуб уже в третий раз меняет главного тренера по ходу сезона. Процесс увольнения Кэррика также вызвал волну критики.



Издание The Athletic пообщалось с рядом источников (на условиях анонимности, чтобы не навредить их профессиональным связям), чтобы восстановить хронологию событий, приведших к краху карьеры Кэррика на посту рулевого "Юнайтед".



На прошлой неделе Кэррик несколько раз проводил тренировки, уже зная о своей участи. При этом никто из руководства клуба так и не сообщил ему о принятом решении. Кэррик достаточно давно работает на самом высоком уровне в футболе и знает, что расставания редко бывают гладкими, однако можно понять, если этот финальный эпизод показался ему унизительным.



Некоторые люди, близкие к "Юнайтед", включая нынешних и бывших игроков, сочли, что отправлять тренера проводить занятия, пока клуб ведет переговоры с Маурисио Почеттино (причем информация об этом быстро стала достоянием общественности), — поступок, который не красит "Манчестер Юнайтед". "Никакого класса", — прозвучал один из комментариев.



В "Юнайтед" выразили недовольство тем, что информация о поиске преемника Кэррика просочилась в прессу. В клубе также отметили, что график тренировок для игроков, которые не были вызваны в свои сборные, был составлен еще месяц назад.



Люди, осведомленные о ситуации, отмечают, что подобное уже случалось — причем, по иронии судьбы, с самим Почеттино. В ноябре 2019 года, во время очередной международной паузы, Маурисио продолжал тренировать команду еще 10 дней после своего последнего матча во главе "Тоттенхэма" (ничья 1:1 с "Шеффилд Юнайтед"), прежде чем Даниэль Леви указал ему на дверь, заменив на Жозе Моуринью.



Как и в нынешней ситуации с уходом Кэррика, тогда, семь лет назад, прощание с Почеттино также фиксировали камеры съемочной группы, работавшей над документальным сериалом Amazon. Атмосферу в те дни, когда Кэррик проводил тренировки, описывают как подавленную: все понимали, к чему все идет, но вслух об этом не говорили.



В четверг — третий день подряд, когда Кэррик находился на тренировочной базе "Юнайтед" в ожидании неизбежного — исполнительный директор Омар Беррада сообщил Майклу об увольнении. Беррада хотел провести этот разговор лично, как только решение было одобрено владельцами. Кэррик прибыл на базу в 7:50 утра, а уже 10:15 покинул ее.



Одним из факторов, задержавших официальное объявление решения "Юнайтед", стал саммит руководства клуба. Омар Беррада, спортивный директор Джейсон Уилкокс и директор по работе с данными Майкл Сансони (влияние которого в клубе растет) должны были отправиться в Монако, чтобы представить Рэтклиффу стратегические планы, касающиеся бизнеса, а не футбольных результатов.



Рэтклифф придает этой встрече огромное значение и считает, что она не должна зависеть от текущих событий в футбольном клубе. Такой подход вызвал критику со стороны людей, связанных с "Юнайтед": они упрекнули руководство в неверной расстановке приоритетов, учитывая, насколько срочными были дела в Манчестере.



Уилкокс был недоволен тем, как проходили тренировки и как отрабатывались стандартные положения. Он, как и Беррада, считал, что необходимы перемены. В конечном счете, Рэтклифф и семья Глэйзеров приняли окончательное решение, после чего был запущен процесс приглашения Почеттино — для этого связались с Федерацией футбола США, где Маурисио на тот момент имел контракт до 2030 года.



В среду вечером руководство "Юнайтед" вылетело из Ниццы в Манчестер на частном самолете, принадлежащем авиакомпании, которая — по иронии судьбы — использует позывной "Темный рыцарь" (Dark Knight). Возможно, Почеттино действительно понадобятся супергеройские качества, чтобы добиться успеха в столь непростых обстоятельствах.



Одним из последних выступлений Кэррика в качестве главного тренера "Юнайтед" стала речь перед сотней гостей, связанных с сэром Алексом Фергюсоном. Мероприятие проходило в формате ужина, приуроченного к 40-летию назначения Фергюсона на пост главного тренера клуба. Это событие состоялось накануне матча, в котором под руководством Кэррика команда сыграла вничью 4:4 с "Астон Виллой".



45-летний Кэррик стоял в зале Heritage Suite на стадионе "Олд Траффорд" перед своими бывшими товарищами по команде — теми, с кем он выступал в эпоху, когда "Юнайтед" доминировал в Англии и успешно сражался на европейской арене. В течение 20 минут он говорил о Фергюсоне и о тех высоких требованиях, которые приняты в клубе. Было видно, что он чувствует себя здесь как рыба в воде, а собравшиеся внимательно его слушали.



Кэррик рассказал историю своего полноценного дебюта за "Юнайтед", который состоялся в августе 2006 года на стадионе "Викаридж Роуд" в Уотфорде. Он вспоминал, как был поражен, наблюдая за тем, как Райан Гиггз и Фергюсон яростно спорили друг с другом — как во время матча, так и после него, — несмотря на то, что именно Гиггз забил победный гол, обеспечив команде успех со счетом 1:2. "Юнайтед" тогда возглавлял турнирную таблицу, выиграв три матча из трех. Для Кэррика, пришедшего тем летом из "Тоттенхэма" за 18.6 миллиона фунтов, это стало настоящим откровением, позволившим понять, какие стандарты приняты в "Юнайтед".



В том сезоне "Юнайтед" завоевал чемпионский титул. За первые семь лет пребывания Кэррика в клубе команда выиграла чемпионат пять раз, а в двух других сезонах занимала второе место, однажды уступив всего одно очко, а в другой раз — лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Кроме того, он выиграл Лигу Чемпионов, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Европы и клубный Чемпионат Мира. Именно поэтому болельщики продолжали скандировать его имя, даже когда в нынешнем сезоне "Юнайтед" оказался в зоне вылета Премьер-Лиги.



Фанаты также были благодарны Каррику за то, что в прошлом сезоне он помог команде пробиться в Лигу Чемпионов, а в последние недели, несмотря на царящий в клубе хаос, они высоко оценили то, с каким достоинством он выполнял свою работу.



На торжественном обеде в честь Фергюсона присутствовали также Беррада и Уилкокс, которые затем наблюдали за матчем против "Астон Виллы" из ложи для руководства. Беррада бурно отпраздновал спасительный для "Юнайтед" гол Патрика Доргу на 96-й минуте, однако этого мяча оказалось недостаточно, чтобы спасти положение Кэррика.



Решение Кэррика находиться рядом с игроками во время их круга почета перед болельщиками было осознанным. Оно стало ответом на свист, с которым встретили команду после того, как сам Кэррик ушел в подтрибунное помещение по окончании матча против "Борнмута" (поражение 0:3) 25 октября. В руководстве "Юнайтед" посчитали, что такая дистанция между тренером и командой неуместна. Кэррик и сам пришел к такому выводу: спустя два дня, на командном собрании в Каррингтоне, он заявил игрокам, что разделяет с ними ответственность за происходящее.



После поражения от "Борнмута" стало очевидно, что положение Кэррика оказалось под угрозой — руководство клуба начало обсуждать его будущее. Впрочем, было решено дать ему и футболистам шанс исправить ситуацию — по сути, им отвели три матча: против "Челси", "Ромы" и "Астон Виллы".



Две недели назад представители "Юнайтед" отмечали, что Кэррик — порядочный человек, он сохраняет авторитет в раздевалке, искренне переживает за клуб, а замена ему заранее не готовилась. Разговор Кэррика с игроками перед матчем с "Челси" был воспринят командой позитивно — подтверждением тому стал первый тайм на "Стэмфорд Бридж" 31 октября. Однако переломить ход событий не удалось, и "Юнайтед" опустился в зону вылета.



После матча с "Астон Виллой" Кэррик раздавал автографы болельщикам, покидая "Олд Траффорд", но уже к утру понедельника в клубе заговорили о том, что это был его последний выход в качестве главного тренера. В "Юнайтед" настаивали, что официального решения еще нет, но исход был уже предрешен.



Для тех, кто видел, как в субботу вечером Кэррик пребывал в хорошем настроении в одной из лож "Олд Траффорд", мысль о том, что уже на следующий вечер на том же стадионе он фактически лишится своей работы, кажется чем-то совершенно неожиданным и резким. Разумеется, в ужине, посвященном Фергюсону, была своя ирония: ведь шотландец возглавил "Юнайтед" в ноябре 1986 года именно потому, что при его предшественнике, Роне Аткинсоне, команда оказалась в зоне вылета — в последний раз, если не считать августа, "Юнайтед" опускался так низко в турнирной таблице.



Тем, кто верил, что Кэррик сможет выправить положение "Юнайтед", казался уместным пример Микеля Артеты. Сравнение может показаться излишне оптимистичным, учитывая, что Артета — чемпион Премьер-Лиги, однако его показатели на старте работы в "Арсенале" были схожи с результатами Кэррика, который пробыл на посту 32 матча. За аналогичный отрезок в "Арсенале" Артета одержал 19 побед, семь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений (до этого он был помощником Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити"). Статистика Каррика: 15 побед, восемь ничьих, девять поражений.



Впрочем, "Юнайтед" вынужден думать и о краткосрочной перспективе: оказавшись на 18-м месте, клуб посчитал необходимым пойти на изменения. Тренеры Стив Холланд, Джонатан Вудгейт, Джонни Эванс, Трэвис Биньон и Крейг Моусон также покинули свои посты.



Безусловно, после того, как Кэррик показал лучший результат среди всех тренеров Премьер-Лиги в период с января по май, летом у него начались трудности. "Юнайтед" столкнулся с двумя проблемами: трансферы и физическая выносливость. Поражение со счетом 2:4 от "Милана" во Вроцлаве — в последнем предсезонном товарищеском матче — стало тревожным сигналом: команда выглядела вялой и уязвимой перед техничным футболом соперника, которым руководил Рубен Аморим.



По ходу предсезонной подготовки интенсивность физических нагрузок снижалась. Игроки, присоединившиеся к команде после Чемпионата Мира, вливались в этот процесс, а не начинали с максимальных нагрузок. Хотя у футболистов был лишь трехнедельный перерыв после официальных матчей, некоторые из них чувствовали, что им требовались более серьезные нагрузки, отмечая, что предсезонная подготовка у Аморима была более интенсивной. Ряд игроков, включая Юри Тилеманса, имели повреждения, полученные на Чемпионате Мира, поэтому их берегли. Впрочем, во время сбора в Ирландии команда все же проходила через изнурительные беговые тренировки.



Обсуждая свой подход к предсезонной подготовке в отеле Carton House в Мейнуте (недалеко от Дублина), Кэррик подчеркнул, что существует множество способов побеждать в матчах. "Каждый из нас может смотреть игру и видеть в ней что-то свое", — сказал он. Его концепция основывалась на контроле мяча, что, как правило, подразумевает меньший объем беговой работы.



Однако в первом туре сезона "Юнайтед" выглядели явно не готовыми к нагрузкам, уступив "Халлу" со счетом 2:0. Их интенсивность заметно уступала показателям команды Сергея Якировича. Впрочем, Кэррик болезненно отреагировал на вопрос Яна Оге Фьертофта — бывшего профессионального футболиста, ныне работающего на телеканале Viaplay, — который поинтересовался, достаточно ли у игроков "Юнайтед" желания бороться.



Эта тема стала лейтмотивом всего заключительного этапа работы Кэррика: Гари Невилл был возмущен тем, что игроки "Юнайтед" буквально ходили пешком в матче против "Фулхэма", а Бруну Фернандеш указал на то, что именно решение тренерского штаба играть вторым номером (в низком или среднем блоке) стало причиной поражения от "Комо" со счетом 4:1 в Лиге Чемпионов.



Сам Кэррик считал, что компактное построение и оборона в среднем блоке — оптимальный вариант, исходя из имеющегося под рукой состава, однако "Комо" легко переигрывал "Юнайтед" за счет передач. Впервые Кэррик признал наличие проблем с физической готовностью: "Какую бы схему или тактику вы ни выбрали, если игроки не бегут вперед и не возвращаются назад, победы не добиться", — ответил он Фернандешу.



Сам Фернандеш позже пояснил, что лишь хотел сказать, будто вопросы о тактике — не в его компетенции. Он не собирался накалять обстановку; по мнению сотрудников клуба, его слова вызвали такой резонанс из-за того, что неделей ранее с критикой "Юнайтед" также выступил Лисандро Мартинес.



Другие игроки, в свою очередь, не согласны с тем, что дело в физической форме. Они считают, что главная проблема кроется в подборе футболистов, под которых Кэррику приходилось подстраивать стиль игры.



Действительно, статистические данные показывают, что "Юнайтед" не отошел от той модели игры, которую использовали при Кэррике в прошлом сезоне — сезоне, принесшем команде лучшие результаты в Премьер-Лиге.



Что касается игры в обороне, то показатель интенсивности (количество передач соперника на одно оборонительное действие) остался практически на прежнем уровне — чуть выше среднего показателя в топ-5 европейских лиг. По сути, интенсивность прессинга или готовность команды отходить в оборону остались на том же уровне, что и в период временного периода Кэррика, когда "Юнайтед" побеждал в 12 из 17 матчей Премьер-Лиги.



Показатель владения мячом немного вырос (с 51% до 55%), команда стала чаще проводить контратаки (0.32 xG за игру в быстрых отрывах против 0.21 ранее), однако при этом возрос и показатель ожидаемых пропущенных голов (xG) — с 1.3 до 1.8 за матч.



Во втором тайме матча против "Ромы" "Юнайтед" перешел на персональную опеку, что заметно оживило атмосферу на "Олд Траффорд" и помогло команде совершить впечатляющий "камбэк". Аналогичный подход был применен против "Астон Виллы", но ошибки в обороне привели к негативным последствиям.



Однако наиболее примечательным статистическим изменением стало то, что "Юнайтед" практически утратил остроту при розыгрышах стандартных положений (в используемой системе оценки показатель упал с 98 до 9). Этот индекс рассчитывается на основе ожидаемых голов (xG) со "стандартов" и количества голов на каждые 100 таких эпизодов; при этом 70% веса приходится на xG — это позволяет поощрять команды, которые создают опасные моменты, даже если они не всегда завершаются взятием ворот.



Значительная часть этого спада в игре "Юнайтед" связана с уходом Каземиро. В прошлом сезоне он забил восемь голов после розыгрышей стандартов — никто из других игроков команды не смог сделать это более двух раз, при этом на долю бразильца пришлось около 27% от общего значения xG (ожидаемых голов), созданного "Юнайтед" после розыгрышей угловых.



В свои 34 года, с зарплатой около 300,000 фунтов в неделю, Каземиро был обречен покинуть "Юнайтед" при новом руководстве от INEOS, однако последствия его ухода для качества игры команды были недооценены. Порой он оставлял свободные зоны в центре поля, стремясь принести пользу в финальной трети, но зачастую его интуиция не подводила. Ни один из трех новичков, пополнивших полузащиту "Юнайтед", так и не смог заменить этого игрока, способного перемещаться по всему полю и угрожать воротам соперника.



Кэррик воздерживался от публичных комментариев по поводу летней трансферной кампании — хотя в интервью для прессы во время сборов в Ирландии он восемь раз подчеркнул, что "Юнайтед" необходимо "активнее действовать" на рынке. По правде говоря, он рассчитывал на гораздо большее, чем удалось получить — в частности, на приобретение запасного нападающего и левого защитника.



Кэррик понимал финансовые ограничения клуба, но те игроки, которые в итоге пополнили полузащиту, были лишь седьмыми или восьмыми в списке приоритетных целей "Юнайтед". На первом месте значился Эллиот Андерсон, за ним следовали Матеуш Фернандеш, Сандро Тонали, Орельен Тчуамени, Алекс Скотт, Эдерсон и Аюб Буадди.



"Юнайтед" подписал Юри Тилеманса за 35 миллионов фунтов; он стал единственным новичком, который регулярно выходит на поле — на его счету 988 минут во всех турнирах (из 1,260 возможных). Андрей Сантос провел 556 минут, а Карлос Балеба — 397 минут (при этом он прибыл в клуб с травмой лодыжки). Из-за повреждения задней поверхности бедра, полученного в матче против "Ромы", Балеба выбыл из строя на несколько недель. За 22-летнего Сантоса, который в прошлом сезоне был лишь игроком ротации в "Челси", "Юнайтед" заплатил 50 миллионов фунтов.



Как стало известно, "Юнайтед" всерьез рассматривал возможность подписания Леона Горецки в качестве свободного агента вместо Тилеманса. Горецка покинул мюнхенскую "Баварию" в июне, однако требовал высокую зарплату, к тому же в феврале ему исполнится 32 года. В итоге Горецка перешел в "Астон Виллу" и даже забил гол на "Олд Траффорд" в последнем матче под руководством Кэррика.



Агенты отмечают, что в ряде случаев получить от "Юнайтед" однозначный ответ оказывается непросто: зачастую приходится привлекать к обсуждению нескольких руководителей или убеждать их в целесообразности сделки. Помимо Омара Беррада и Джейсона Уилкокса, в процесс вовлечены директор по селекции Кристофер Вивель и директор по переговорам Мэтт Харгривз. Кроме того, любой трансфер требует окончательного одобрения со стороны Джима Рэтклиффа и семьи Глэйзеров.



Принимать верные кадровые решения — задача сложная. Представители клуба часто подчеркивают, что для выступлений за "Юнайтед" необходима огромная психологическая устойчивость, позволяющая выдерживать пристальное внимание общественности. Даже футболисты, перешедшие из других топ-клубов, оказываются шокированы тем, насколько пристально за "Манчестер Юнайтед" следят во всем мире.



По мнению ряда источников, в текущем сезоне уверенность игроков "Юнайтед" в собственных силах пошатнулась — во многом из-за неудачных эпизодов в матчах и неблагоприятных результатов.



В последние недели Джейсон Уилкокс выглядел напряженным, однако он продолжает защищать трансферную политику клуба, настаивая на том, что нынешний состав сильнее прошлогоднего.



Впрочем, аргументировать это непросто: например, травма Беньямина Шешко ставит такие утверждения под сомнение, а Балеба, обошедшийся клубу в 70 миллионов фунтов, пока не смог проявить себя, большую часть времени проводя в лазарете. Мышечная травма Люка Шоу была вполне ожидаемой, учитывая его историю повреждений — он отсутствует уже месяц. Маттейс де Лигт, наконец, восстановился, но ему еще предстоит набрать оптимальную форму после того, как он пропустил год из-за травмы спины.



Сэр Алекс Фергюсон, которому сейчас 84 года, но который по-прежнему имеет твердую позицию по многим вопросам, в сентябре на заседании футбольного совета клуба выразил Беррада и Уилкоксу свои опасения по поводу трансферной стратегии — в частности, касательно кампании 2024 года. Хотя подобные встречи предназначены скорее для неформального обмена мнениями, чем для принятия деловых решений, учитывая неизменную преданность Фергюсона "Юнайтед", дискуссии порой проходят весьма остро.



Лисандро Мартинес также проговорился о разочаровании игроков — это произошло во время интервью после поражения от "Атлетико". Он был не единственным, кто придерживался подобных взглядов, хотя другие футболисты, возможно, и не выражали свои мысли столь прямолинейно. Кэррик проявил мастерство в управлении этой и другими ситуациями, однако найти баланс здесь непросто.



"Юнайтед" удалось сократить расходы на заработную плату — теперь клуб занимает по этому показателю пятое или шестое место в Премьер-Лиге, но именно размер зарплатного фонда имеет самую сильную корреляцию с успехами команды.



Возвращение в клуб самого высокооплачиваемого игрока, Маркуса Рэшфорда (после аренды в "Барселоне"), привело к тому, что Матеусу Кунье иногда приходится покидать позицию левого вингера, на которой он преимущественно выступал в прошлом сезоне. Ярко начав сезон, Рэшфорд выбыл из строя на месяц с травмой бедра, лишив Кэррика важной опции в атаке. Ситуация усугубляется тем, что Беньямин Шешко столкнулся с повторной травмой голени.



"Юнайтед" рассматривает кандидатуры нападающих для усиления состава в зимнее трансферное окно, хотя на данном этапе наиболее вероятным сценарием выглядит аренда.



Тот факт, что Каррик отказывался публично критиковать своих игроков, помог ему сохранить поддержку большинства из них. Футболисты ценили его усердие и манеру поведения. Впрочем, в приватной обстановке он иногда давал волю эмоциям — например, после ничьей 2:2 с "Эвертоном" или поражения 1:2 от "Ньюкасла" в прошлом сезоне. Говорят, что съемочная группа Amazon даже запечатлела несколько весьма эмоциональных моментов. Сообщается, что его разнос в раздевалке на стадионе "Хилл Дикинсон" — после того, как "Юнайтед" пропустил ответный гол в компенсированное время — был по-настоящему жестким. Однако некоторые считали, что этого недостаточно: возможно, требовалась более острая, конфронтационная манера общения — наподобие той, что использовал Фергюсон, чтобы "взбодрить" Гиггза.



После определенных матчей между игроками также вспыхивали жаркие споры, а реакция болельщиков на игру команды была весьма болезненной. Высказывались сомнения: не стоило ли Каррику летом обновить свой тренерский штаб? Его команда помощников формировалась в спешке, в экстренных условиях, а слухи о возможном приходе Аарона Дэнкса из "Баварии" или специалиста по стандартным положениям Андреаса Георгсона из "Тоттенхэма" так и остались слухами.



Люди, близкие к сборной Англии, предположили, что критика тактики "Юнайтед" со стороны Фернандеша в Комо была намеком на работу Стива Холланда — помощника Гарета Саутгейта, чей подход заключался в том, чтобы сначала обеспечить надежность, а уже потом переходить к атакующим действиям.



Говорят, что отношения Кэррика с Фернандешем остались вполне нормальными: они поговорили после матча с "Борнмутом", когда главный тренер оставил капитана "Юнайтед" в запасе на всю игру.



Этот шаг показал, что Кэррик готов действовать по-своему. Он также отошел от излишней осторожности в общении с медиа: выступил с пятиминутным монологом, пытаясь воодушевить игроков и болельщиков, а после матча с "Астон Виллой" дал довольно резкое интервью телеканалу Sky Sports, касающееся его собственного будущего. Впрочем, его судьба к тому моменту была уже предрешена.



Еще до прихода в "Юнайтед" Кэррик получал несколько предложений от других клубов, но, по словам источников, чтобы он согласился на новую работу, предложение должно быть по-настоящему особенным. Майкл попробовал себя в роли менеджера "Юнайтед" — возможно, приняв эту роль рановато, но он останется востребованным на рынке менеджеров, и возможно, воодушевившись примером Фрэнка Лэмпарда, когда-то вернется в Премьер-Лигу с другой командой.



Максим Загребин, по материалам The Athletic, специально для FAPL.ru