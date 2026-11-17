Тимбер договорился с "Арсеналом" о новом контракте
Защитник "Арсенала" Юрриен Тимбер достиг договоренности со своим клубом о новом контракте на улучшенных условиях.
Тимбер прибыл в "Арсенал" из "Аякса" в августе 2023 и уже через 50 минут после своего дебюта за "канониров" получил травму крестообразных связок колена.
Тимбер пропустил более восьми месяцев в своем дебютном сезоне за "Арсенал", но впоследствии утвердился ключевым игроком команды Микеля Артеты.
В прошлом сезоне 25-летний голландец принял участие в 30 матчах Премьер-Лиги, завоевав с "канонирами" титул Премьер-Лиги.
Действующий контракт Тимбера с "Арсеналом" истекает летом 2028, однако The Athletic стало известно, что стороны уже согласовали условия продления своего сотрудничества.
Добавим, сейчас на счету Тимбера уже 105 матчей за "Арсенал", в которых он забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Юрриен также показал себя универсалом, закрывая позиции центрального защитника и левого защитника.
17.11.2026 00:05
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