Бенитес хотел подписать Ираолу в "Ливерпуль"

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес поведал, что пытался заполучить в мерсисайдский клуб нынешнего наставника "красных" Андони Ираолу, когда тот был игроком.

В сентябре Бенитес посетил тренировочную базу "Ливерпуля", где провел разговор с Ираолой.



Бенитес находится под впечатлением от работы своего соотечественника, которого он прекрасно изучил много лет назад и хотел сделать игроком "Ливерпуля".



"Мы провели долгий разговор насчет футбола в Премьер-Лиге. Он трудится так упорно, внедряя свои идеи, и он уже добился ряда хороших результатов".



"Вообще-то, когда я проводил свой последний год на "Энфилде", мы просматривали Андони в "Атлетике" и надеялись подписать его. Теперь он является тренером, и по разговорам с нескольким игроками я почувствовал, что он производит очень позитивное впечатление. Ему потребуется время, чтобы построить что-нибудь", — сообщил Бенитес The Athletic.