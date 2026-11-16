Трое помощников Почеттино уже приступили к работе в "Юнайтед"

Помощники главного тренера Маурисио Почеттино покинули расположение сборной США, чтобы досрочно приступить к работе в "Манчестер Юнайтед".

Подтверждая назначение Почеттино в прошлую пятницу, "Юнайтед" сообщил, что к исполнению обязанностей главного тренера Маурисио приступит с 18 ноября — за четыре дня до выезда к "Ливерпулю" в Премьер-Лиге.



Как сообщает The Athletic, сразу после победы сборной США над Гаити в минувшую субботу (6:0) помощники Почеттино в лице Хесуса Переса, Тони Хименеса и Себастьяна Почеттино улетели в Манчестер.



Этот ранний отъезд стал возможен с разрешения Федерации футбола Соединенных Штатов, которая пошла навстречу, учитывая крупный счет первого матча с Гаити. При этом сам Почеттино остался на ответную встречу во вторник вечером.



"Они уже там. После матча они улетели в Манчестер, чтобы начать пораньше. Таким был план, когда мы согласовывали условия с "Манчестер Юнайтед" и сборной. Они приехали туда заранее. Они готовятся, потому что, когда прибуду я в среду... Это будет нон-стоп, а затем мы начнем играть матчи", — сообщил Почеттино.