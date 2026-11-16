Томас Франк возглавил "Кристал Пэлас"
"Кристал Пэлас" официально подтвердил назначение Томаса Франка на должность главного тренера.
На прошлой неделе "Пэлас" попрощался с Пьером Сажем, который продержался в клубе "Селхерст Парк" лишь 16 матчей во всех соревнованиях.
Саж оставил "Пэлас" на последнем месте в Премьер-Лиге, и теперь исправлять ситуацию берется Франк, чей контракт с "орлами" рассчитан до июня 2029.
53-летний датчанин обладает внушительным опытом работы в Премьер-Лиге, где он тренировал "Брентфорд" и "Тоттенхэм".
Именно Франк вывел "Брентфорд" в Премьер-Лигу по итогам сезона 2020/21. Томас помог "пчелам" закрепиться в высшем дивизионе, занимая 13-е, девятое, 16-е и 10-е места.
Затем Франк получил приглашение из "Тоттенхэма", но там у него не сложилось, и в феврале Томас остался без работы.
"Для меня честь сидеть здесь и быть во главе этого великолепного футбольного клуба. Я очень, очень это предвкушаю".
"Кристал Пэлас" — легендарный клуб в Англии в Премьер-Лиге. Я сделаю все возможное, чтобы помочь игрокам и поддержать игроков, а также всех здесь. Я по-настоящему предвкушаю встречу с ними", — сообщил Франк.
16.11.2026 21:00
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Последние комментарии:
+6 очков в чемпионскую копилку Арсенала,пока Франк у руля орлов.
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Сукаахаххаха арюююю
Нах не надо эти 20лямов, по факту. Лучше фелису домой.
Фелиса немножк чсв питарок, но ему 27 , мож поумнел
А так -то нам надо подмена палмеру. Да и вцелом конкуренция палмеру с уетом еврокубков(надеюсь челси, в лч попадет да). Так то нету подмены палмеру от слова совсем . Единственная позиция в команде, где нету 2х игроков на позицию. В этом сезоне это ок. В следующем нужен будет фелиш, ящетаю. Если ему роль запасного ок
А если не ок, то его езе за лямов 40 можно куда-то впарить. Ему всего 27. Аль насрзаплаиил 35 лямов евро за 2 грда аренды.
20 лямов нам не надо, верните фелиша
Но они наверное выкупят полноценно. Я еще на момент транмыерв сам удивился, думаю какой прикол покупать игрока за большие деньги и давать 2 года контракт. Терь все ясно
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Края крайние.
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Бизнесгениальси нахуй ахаххахахаха
По данным изданий Arriyadiyah и Sport, в сделке прописано особое условие на лето 2027 года. У «Аль-Насра» есть время до 1 июня 2027 года, чтобы решить судьбу игрока:• Если саудовский клуб захочет сохранить Феликса (с согласия самого футболиста), его контракт автоматически продлится еще на два года, а «Челси» получит доплату в размере €20 млн (общая сумма трансфера достигнет €50 млн).
• Если «Аль-Наср» активирует пункт о расставании (или стороны не договорятся о продлении), соглашение с саудовцами прекратится, и Феликс вернется в «Челси», где возобновит действие его прежний контракт, рассчитанный до 2031 года.
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