Томас Франк возглавил "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" официально подтвердил назначение Томаса Франка на должность главного тренера.

На прошлой неделе "Пэлас" попрощался с Пьером Сажем, который продержался в клубе "Селхерст Парк" лишь 16 матчей во всех соревнованиях.



Саж оставил "Пэлас" на последнем месте в Премьер-Лиге, и теперь исправлять ситуацию берется Франк, чей контракт с "орлами" рассчитан до июня 2029.



53-летний датчанин обладает внушительным опытом работы в Премьер-Лиге, где он тренировал "Брентфорд" и "Тоттенхэм".



Именно Франк вывел "Брентфорд" в Премьер-Лигу по итогам сезона 2020/21. Томас помог "пчелам" закрепиться в высшем дивизионе, занимая 13-е, девятое, 16-е и 10-е места.



Затем Франк получил приглашение из "Тоттенхэма", но там у него не сложилось, и в феврале Томас остался без работы.



"Для меня честь сидеть здесь и быть во главе этого великолепного футбольного клуба. Я очень, очень это предвкушаю".



"Кристал Пэлас" — легендарный клуб в Англии в Премьер-Лиге. Я сделаю все возможное, чтобы помочь игрокам и поддержать игроков, а также всех здесь. Я по-настоящему предвкушаю встречу с ними", — сообщил Франк.



