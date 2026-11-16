Де Брюйне открыт к возвращению в Премьер-Лигу
Полузащитник итальянского "Наполи" Кевин Де Брюйне открыт к возвращению в Премьер-Лигу в зимнее трансферное окно.
Де Брюйне отправился в "Наполи" летом 2025, после 10 сезонов выступлений за "Манчестер Сити".
Де Брюйне успел выиграть с "Наполи" Суперкубок Италии, но в этом сезоне Кевин перестал чувствовать себя комфортно, регулярно подвергаясь критике со стороны медиа и фанатов.
Контракт Де Брюйне истекает в конце сезона, однако 35-летний бельгиец готов покинуть "Наполи" уже в январе.
Де Брюйне сватают в МЛС и Саудовскую Аравию, однако TEAMtalk утверждает, что Кевин, вероятно, останется в Европе и находит привлекательной возможность вернуться в Премьер-Лигу.
Среди клубов Премьер-Лиги, задумывающихся о приглашении Де Брюйне, называются "Брентфорд", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", однако высокая зарплата ветерана может стать помехой.
16.11.2026 20:00
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Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне с большей вероятностью продолжит карьеру в MLS или чемпионате Саудовской Аравии, чем вернётся в чемпионат Англии. Об этом сообщает Football Insider.
Зарплата игрока остаётся серьёзным препятствием для потенциальных английских претендентов, а сам бельгиец ранее признавался, что открыт к переезду в Саудовскую Аравию из-за финансовой привлекательности такого предложения.
В нынешнем сезоне полузащитник набрал форму после проблем со здоровьем и записал на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи в 15 матчах.
Если «Наполи» не активирует опцию продления контракта, который истекает следующим летом, с января 2027 года полузащитник сможет вести переговоры с зарубежными клубами о предварительном соглашении.
Сдаётся мне, кто-то из них пиздит.
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