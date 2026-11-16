Полузащитник итальянского "Наполи" Кевин Де Брюйне открыт к возвращению в Премьер-Лигу в зимнее трансферное окно.

Де Брюйне отправился в "Наполи" летом 2025, после 10 сезонов выступлений за "Манчестер Сити".



Де Брюйне успел выиграть с "Наполи" Суперкубок Италии, но в этом сезоне Кевин перестал чувствовать себя комфортно, регулярно подвергаясь критике со стороны медиа и фанатов.



Контракт Де Брюйне истекает в конце сезона, однако 35-летний бельгиец готов покинуть "Наполи" уже в январе.



Де Брюйне сватают в МЛС и Саудовскую Аравию, однако TEAMtalk утверждает, что Кевин, вероятно, останется в Европе и находит привлекательной возможность вернуться в Премьер-Лигу.



Среди клубов Премьер-Лиги, задумывающихся о приглашении Де Брюйне, называются "Брентфорд", "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", однако высокая зарплата ветерана может стать помехой.