"Челси" — главный претендент на Бастони в Премьер-Лиге

"Челси" является главным претендентом среди клубов Премьер-Лиги на защитника итальянского "Интера" Алессандро Бастони.

Бастони заслужил репутацию одного из лучших левоногих центральных защитников в европейском футболе, и еще минувшим летом переманить Алессандро пыталась "Барселона".



Бастони уже 27 лет, поэтому он не может откладывать переход в топ-клуб, и TEAMtalk утверждает, что представители Алессандро активно изучают варианты, которые могут быть у его клиента в 2027 году.



Упомянутая "Барселона" несколько охладела к Бастони и теперь сосредоточена на укреплении других позиций, о чем каталонский клуб сообщил лагерю игрока сборной Италии.



Это открывает для "Челси" возможность заполучить Бастони, который также находится на радаре у "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".