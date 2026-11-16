"Юнайтед" обращался насчет Хюрцелера

Перед решением назначить Маурисио Почеттино своим новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет наставника "Брайтона" Фабиана Хюрцелера.

В прошлую пятницу "Юнайтед" подтвердил назначение Почеттино. Это случилось на следующий день, как "красные дьяволы" объявили об увольнении Майкла Кэррика.



По информации The Athletic, также "Юнайтед" рассматривал кандидатуры Унаи Эмери из "Астон Виллы", Сеска Фабрегаса из "Комо" и бывшего наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна.



Со стороны "Юнайтед" был инициирован контакт с "Брайтоном" на высоком уровне, и владелец "чаек" Тони Блум сообщил "дьяволам", что освободить Хюрцелера от контракта будет стоить 15 миллионов фунтов.



Другие источники поведал The Athletic, что приглашение Хюрцелера, возможно, стоило бы "Юнайтед" еще дороже, чем 15 млн. фунтов. В любом случае, сам Фабиан хочет завершить этот сезон в "Брайтоне".



Что касается Эмери, то он решил остаться в "Вилле" и заключить новый контракт, разговоры насчет Фабрегаса не получили продолжения, а Нагельсманн был сочтен недостаточно опытным.