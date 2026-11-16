Винисиус винит интерес "Арсенала" в своей неважной форме
Нападающий испанского "Реала" Винисиус заявил, что "Арсенал" стал одним из факторов, почему он так слабо начал этот сезон.
Минувшим летом Винисиуса настойчиво сватали в "Арсенал". По слухам, чемпионы Премьер-Лиги вели интенсивные переговоры с 26-летним игроком сборной Бразилии, но тот решил остаться в "Реале" и заключил новый контракт.
Эта отвлеченность повлияла на Винисиуса, который признается, что также слишком запустил себя во время отдыха после ЧМ-2026.
"Не думаю, что после Чемпионата Мира я был готов так хорошо, как мог бы, потому что это соревнование имеет большое влияние на всех бразильцев".
"Столь ранний вылет — это не то, что мы ожидали. Поэтому я извлек выгоду из своих каникул, насладился отдыхом и провел больше времени с семьей. В итоге я тренировался меньше, чем в предыдущие годы. Это могло повлиять на то, как я начал сезон".
"Помимо всего прочего, перед продлением моего контракта столь многие клубы проявляли ко мне интерес прошлым летом. Я был по-настоящему ошеломлен, как и в этой ситуации с "Реалом". Но этот сезон будет очень длинным", — цитирует Винисиуса BBC.
16.11.2026 17:00
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Я думал он соломку постелит типо арсенал вскружил мою голову и я думал ночами о нем. Но преданность взяла вверх над соблазнами. А он тупой макака типичный
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