Винисиус винит интерес "Арсенала" в своей неважной форме

Нападающий испанского "Реала" Винисиус заявил, что "Арсенал" стал одним из факторов, почему он так слабо начал этот сезон.

Минувшим летом Винисиуса настойчиво сватали в "Арсенал". По слухам, чемпионы Премьер-Лиги вели интенсивные переговоры с 26-летним игроком сборной Бразилии, но тот решил остаться в "Реале" и заключил новый контракт.



Эта отвлеченность повлияла на Винисиуса, который признается, что также слишком запустил себя во время отдыха после ЧМ-2026.



"Не думаю, что после Чемпионата Мира я был готов так хорошо, как мог бы, потому что это соревнование имеет большое влияние на всех бразильцев".



"Столь ранний вылет — это не то, что мы ожидали. Поэтому я извлек выгоду из своих каникул, насладился отдыхом и провел больше времени с семьей. В итоге я тренировался меньше, чем в предыдущие годы. Это могло повлиять на то, как я начал сезон".



"Помимо всего прочего, перед продлением моего контракта столь многие клубы проявляли ко мне интерес прошлым летом. Я был по-настоящему ошеломлен, как и в этой ситуации с "Реалом". Но этот сезон будет очень длинным", — цитирует Винисиуса BBC.