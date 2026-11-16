"Пэлас" близок к назначению Томаса Франка

"Кристал Пэлас" находится на пороге назначения Томаса Франка своим новым главным тренером.

О намерении "Пэлас" уволить Пьера Сажа и пригласить Франка стало известно сразу после поражения 1:3 от "Ливерпуля" перед этим международным перерывом.



Затем "Пэлас" подтвердил увольнение Сажа, а заменой не обзавелся до сих пор, на фоне чего появились слухи, что "орлы" сомневаются насчет Франка и рассматривают других кандидатов.



Однако The Athletic утверждает, что план "Пэлас" остается прежним, и ожидается, что клуб с "Селхерст Парк" вскоре назначит бывшего наставника "Тоттенхэма" и Брентфорда".



Франк уже обсуждает с "Пэлас" структуру своего тренерского штаба и сможет дебютировать на новом месте работы в выездном матче Премьер-Лиги против "Ковентри" 21 ноября.