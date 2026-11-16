Почеттино сразу отменил одно из правил Кэррика в "Юнайтед"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино сразу отменил одно из правил, введенных его предшественником Майклом Кэрриком.

При Кэррике на следующий день после матча игроки "Юнайтед" обычно получали выходной и могли не приезжать на базу в Каррингтоне, благодаря чему получали свободное время и восстанавливали силы дома.



Как сообщает The Sun, Почеттино это правило отменил, еще даже не приступив к работе. Дополнительный день понадобится Маурисио, чтобы его игроки улучшили свою физическую готовность.



В штабе у аргентинского тренера даже есть отдельный специалист, который будет сосредоточен на этой области. Речь идет о Себастьяно Почеттино, старшем сыне Маурисио.