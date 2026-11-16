Почеттино сразу отменил одно из правил Кэррика в "Юнайтед"

Маурисио Почеттино Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино сразу отменил одно из правил, введенных его предшественником Майклом Кэрриком.

При Кэррике на следующий день после матча игроки "Юнайтед" обычно получали выходной и могли не приезжать на базу в Каррингтоне, благодаря чему получали свободное время и восстанавливали силы дома.

Как сообщает The Sun, Почеттино это правило отменил, еще даже не приступив к работе. Дополнительный день понадобится Маурисио, чтобы его игроки улучшили свою физическую готовность.

В штабе у аргентинского тренера даже есть отдельный специалист, который будет сосредоточен на этой области. Речь идет о Себастьяно Почеттино, старшем сыне Маурисио.





Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2026 15:00

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