Кэррик определился со следующей работой
Майкл Кэррик определился со своей следующей работой после увольнения с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".
В прошлый четверг "Юнайтед" объявил о расставании с Кэрриком, который поплатился за худший для клуба с "Олд Траффорд" старт сезона за 40 лет.
Перед тем, как стать временным тренером "Юнайтед" в январе, Кэррик уже полгода находился без работы и не демонстрировал особого желания возвращаться в футбол после своего увольнения из "Мидлсбро".
Противоречивый опыт в "Юнайтед" не добавил Кэррику желания тренировать, а клубы не спешат выстраиваться в очередь за Майклом, выигравшим лишь один из своих 11 заключительных матчей с "красными дьяволами".
Как сообщает i Paper, Кэррик очень комфортно себя чувствует в Манчестере, вдобавок его сын Джейси занимается в академии "Юнайтед" и находится там на хорошем счету, блистая в команде U-18.
Поэтому Кэррик не собирается никуда переезжать и скорее снова станет экспертом, нежели вернется к тренерской работе.
Как раз экспертом Amazon Prime Кэррик и трудился после своего увольнения из "Мидлсбро". Как уже было сказано выше, Майкл еще тогда не горел желанием снова тренировать, но отказать "Юнайтед" не мог.
16.11.2026 14:00
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«Майкл Кэррик решил, что телестудия Amazon Prime всё-таки уютнее тренерской скамейки "Олд Траффорд". Что ж, учитывая одну победу в одиннадцати матчах, это, пожалуй, самое блестящее тактическое решение за всю его тренерскую карьеру. Человек полгода не хотел тренировать, потом всё-таки согласился — и "Юнайтед" мгновенно подтвердил: не хотел он правильно. Теперь Кэррик остаётся в Манчестере и возвращается в эфир — где, что характерно, выигрывает куда чаще, чем на поле. Клубы, разумеется, не выстраиваются в очередь. Но, как говорится, если жизнь даёт тебе лимоны — сделай лимонад. А если жизнь даёт тебе "Манчестер Юнайтед" — вернись на телевидение. Впрочем, чему удивляться: воспитанники сэра Алекса Фергюсона в роли тренеров — это отдельный жанр. Гарри Невилл, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Уле Гуннар Сульшер, теперь вот Кэррик — все они были крепкими, старательными игроками, но блистали-то не сами по себе, а потому что их тренировал великий шотландец. Он-то и делал из средних футболистов отличную команду. А вот обратный процесс — превратить приличного игрока в приличного тренера — сэр Алекс, судя по всему, так и не освоил. Забрал все гены с собой — и, надо сказать, предусмотрительно».
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