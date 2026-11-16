Кэррик определился со следующей работой

Майкл Кэррик определился со своей следующей работой после увольнения с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

В прошлый четверг "Юнайтед" объявил о расставании с Кэрриком, который поплатился за худший для клуба с "Олд Траффорд" старт сезона за 40 лет.



Перед тем, как стать временным тренером "Юнайтед" в январе, Кэррик уже полгода находился без работы и не демонстрировал особого желания возвращаться в футбол после своего увольнения из "Мидлсбро".



Противоречивый опыт в "Юнайтед" не добавил Кэррику желания тренировать, а клубы не спешат выстраиваться в очередь за Майклом, выигравшим лишь один из своих 11 заключительных матчей с "красными дьяволами".



Как сообщает i Paper, Кэррик очень комфортно себя чувствует в Манчестере, вдобавок его сын Джейси занимается в академии "Юнайтед" и находится там на хорошем счету, блистая в команде U-18.



Поэтому Кэррик не собирается никуда переезжать и скорее снова станет экспертом, нежели вернется к тренерской работе.



Как раз экспертом Amazon Prime Кэррик и трудился после своего увольнения из "Мидлсбро". Как уже было сказано выше, Майкл еще тогда не горел желанием снова тренировать, но отказать "Юнайтед" не мог.