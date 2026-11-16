Кэррик определился со следующей работой

Майкл Кэррик Майкл Кэррик определился со своей следующей работой после увольнения с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

В прошлый четверг "Юнайтед" объявил о расставании с Кэрриком, который поплатился за худший для клуба с "Олд Траффорд" старт сезона за 40 лет.

Перед тем, как стать временным тренером "Юнайтед" в январе, Кэррик уже полгода находился без работы и не демонстрировал особого желания возвращаться в футбол после своего увольнения из "Мидлсбро".

Противоречивый опыт в "Юнайтед" не добавил Кэррику желания тренировать, а клубы не спешат выстраиваться в очередь за Майклом, выигравшим лишь один из своих 11 заключительных матчей с "красными дьяволами".

Как сообщает i Paper, Кэррик очень комфортно себя чувствует в Манчестере, вдобавок его сын Джейси занимается в академии "Юнайтед" и находится там на хорошем счету, блистая в команде U-18.

Поэтому Кэррик не собирается никуда переезжать и скорее снова станет экспертом, нежели вернется к тренерской работе.

Как раз экспертом Amazon Prime Кэррик и трудился после своего увольнения из "Мидлсбро". Как уже было сказано выше, Майкл еще тогда не горел желанием снова тренировать, но отказать "Юнайтед" не мог.





Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.11.2026 14:00

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  1. theo-zm 16.11.2026 14:19 # theo-zm
    «Майкл Кэррик решил, что телестудия Amazon Prime всё-таки уютнее тренерской скамейки "Олд Траффорд". Что ж, учитывая одну победу в одиннадцати матчах, это, пожалуй, самое блестящее тактическое решение за всю его тренерскую карьеру. Человек полгода не хотел тренировать, потом всё-таки согласился — и "Юнайтед" мгновенно подтвердил: не хотел он правильно. Теперь Кэррик остаётся в Манчестере и возвращается в эфир — где, что характерно, выигрывает куда чаще, чем на поле. Клубы, разумеется, не выстраиваются в очередь. Но, как говорится, если жизнь даёт тебе лимоны — сделай лимонад. А если жизнь даёт тебе "Манчестер Юнайтед" — вернись на телевидение. Впрочем, чему удивляться: воспитанники сэра Алекса Фергюсона в роли тренеров — это отдельный жанр. Гарри Невилл, Пол Скоулз, Райан Гиггз, Уле Гуннар Сульшер, теперь вот Кэррик — все они были крепкими, старательными игроками, но блистали-то не сами по себе, а потому что их тренировал великий шотландец. Он-то и делал из средних футболистов отличную команду. А вот обратный процесс — превратить приличного игрока в приличного тренера — сэр Алекс, судя по всему, так и не освоил. Забрал все гены с собой — и, надо сказать, предусмотрительно».

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