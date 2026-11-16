Кейн: " Вид трофея Чемпионата Мира сделал нас голоднее"

Капитан сборной Англии заявил, что трофей Чемпионата Мира вдохновил его команду на победу над Испанией.

Матчу Лиги Наций в Мадриде накануне вечером предшествовала торжественная церемония с празднованием испанцами своей победы на Чемпионате Мира минувшим летом.



Оказавшись так близко от заветного трофея, Кейн и партнеры еще сильнее захотели одержать победу, что им и удалось.



"Если это как-то и повлияло, то сделало нас голоднее. Это заставило нас стиснуть зубы и сказать: "Окей, прошло только четыре месяца, но мы хотим стать следующими чемпионами Европы и Мира".



"Конечно, мы все еще должны доказать это. Впереди еще длинный путь. Вечера вроде этого только помогут команде с верой. Это показывает, что мы делаем. Говорить об этом — это одно. Но когда вы показываете это против одной из лучших команд в мире, это приносит удовлетворение".



"У нас не та команда, которая хочет отступать. Мы хотим попробовать снова. Мы хотим показать, какого рода командой являемся в своем лучшем обличии. Максимальный темп, высокий прессинг, возврат мяча, открывания, контратаки".



"В первые 60 минут нас было сложно сдержать. В заключительные 30 минут мы полагались на опыт с "Ацтеки" и тому подобных матчей. Я говорил с Деком (Райсом) и сказал, что мы проходили и через худшее".



"У них не было совсем уж больших моментов. Джеймс (Траффорд) совершил удивительные сейвы, этот двойной сейв в концовке, но когда вам удается вдесятером продержаться против Испании, это говорит о силе духа", — цитирует Кейна Sky Sports.