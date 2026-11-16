Чарли Остин советует Почеттино купить Палмера в "Юнайтед"

Бывший нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин посоветовал новому главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино приобрести атакующего полузащитника "Челси" Коула Палмера.

При Почеттино в сезоне 2023/24, единственном сезоне Маурисио в "Челси", Палмер демонстрировал великолепный футбол, забив 25 голов и отдав 15 результативных передач во всех соревнованиях.



Остин не исключает, что после назначения в "Юнайтед" Почеттино попытается воссоединиться с Палмером, особенно с учетом того, что Коула связывали с возвращением в родной Манчестер еще минувшим летом.



"Палмер играл феноменальным образом при нем. Палмер был невероятен, когда только пришел в клуб".



"Я бы не удивился, если они подпишут его. Отношения "Челси" и "Манчестер Юнайтед" выглядят странными на трансферном рынке, и нет сомнений, что Палмер стоил бы более 50 миллионов фунтов. Взгляните на Мейсона Маунта, Сантоса и Алехандро Гарначо", — сообщил Остин OLBG.