Тухель оценил игру Траффорда против Испании
Наставник сборной Англии Томас Тухель высоко оценил игру голкипера "Лидса" Джеймса Траффорда против Испании.
Накануне Траффорд помог англичанам одержать победу 2:3 в Мадриде и финишировать во главе своей группы Лиги Наций.
Тухель специально выпустил Траффорда, чтобы посмотреть ближайшего конкурента своего первого номера Джордана Пикфорда в боевых условиях, и Томас остался доволен увиденным.
"Очень хорошо. В этом и заключается его работа, чтобы сократит дистанцию до игрока, который впереди его. Мы хотим, чтобы конкуренция была на всех позициях".
"Нам нужно было увидеть Траффорда в моменты с высоким давлением. Он заслуживает похвалы за свой двойной сейв в концовке. Абсолютно великолепно".
"Но он также многое очень хорошо сделал, начиная игру из глубины, и каждый был рядом. Он никогда не терял концентрацию, всегда был внимателен и всегда видел свободный адресат для паса, чтобы преодолеть прессинг и перевести игру на чужую половину поля".
"С помощью всех остальных он стал частью великолепной командной игры", — цитирует Тухеля Sky Sports.
16.11.2026 09:00
Просмотров: 85
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: