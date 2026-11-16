Тухель оценил игру Траффорда против Испании

Наставник сборной Англии Томас Тухель высоко оценил игру голкипера "Лидса" Джеймса Траффорда против Испании.

Накануне Траффорд помог англичанам одержать победу 2:3 в Мадриде и финишировать во главе своей группы Лиги Наций.



Тухель специально выпустил Траффорда, чтобы посмотреть ближайшего конкурента своего первого номера Джордана Пикфорда в боевых условиях, и Томас остался доволен увиденным.



"Очень хорошо. В этом и заключается его работа, чтобы сократит дистанцию до игрока, который впереди его. Мы хотим, чтобы конкуренция была на всех позициях".



"Нам нужно было увидеть Траффорда в моменты с высоким давлением. Он заслуживает похвалы за свой двойной сейв в концовке. Абсолютно великолепно".



"Но он также многое очень хорошо сделал, начиная игру из глубины, и каждый был рядом. Он никогда не терял концентрацию, всегда был внимателен и всегда видел свободный адресат для паса, чтобы преодолеть прессинг и перевести игру на чужую половину поля".



"С помощью всех остальных он стал частью великолепной командной игры", — цитирует Тухеля Sky Sports.