Райс: "Знали, что победим Испанию"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что сборная Англии была уверена в победе над Испанией.

Накануне вечером англичане прервали 43-матчевую беспроигрышную серию испанцев, одержав победу 2:3 на их поле в рамках Лиги Наций.



По словам Райса, главный тренер английской сборной Томас Тухель вселил в своих игроков уверенность насчет трех очков в Мадриде, и даже удаление Эллиота Андерсону этому не помешало.



"Мы знали, что победим их сегодня вечером. Тренер дал нам очень позитивные установки после матча против Хорватии".



"Первые 10 минут были лучшими, что мы сыграли. Давление, давление".



"Вообще, действовать вдесятером полчаса и одержать победу 2:3 против команды с серией из 43 матчей без поражений — это огромное достижение".



"На сей раз тому, что было против Аргентины (в полуфинале ЧМ-2026), не суждено было случиться. Таков футбол".



"Когда Испания забила свой второй гол, игра могла сложиться иначе. Это победа огромной важности. В концовке все случилось так быстро, а наш голкипер совершил два сейва за две секунды", — сообщил Райс ITV.