Ричардс считает, что стиль Почеттино не подходит Магуайру

Бывший игрок "Манчестер Сити" и сборной Англии Мика Ричардс считает, что стиль футбола нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино не подходит защитнику Харри Магуайру.

С приходом Почеттино на тренерский мостик "Юнайтед" связывают определенные ожидания. В первую очередь ожидается, что Маурисио улучшит физическую форму своих игроков, заставит их бегать и активно прессинговать.



Однако Ричардс опасается, что такой футбол не подходит Магуайру, который лучше всего себя чувствует, когда команда обороняется глубоко.



"Что касается стиля игры Почеттино, то есть ли у них игроки для этого? Думаю, у них есть ряд игроков, которые могут высоко прессинговать".



"Думаю, это тревожит меня. Взять кого-нибудь вроде Харри Магуайра. Я обожаю Харри Магуайра в плане его участия в организации игры. А когда он был действительно хорош в "Лестере", то действовал чуть глубже и затем мог подключаться вперед".



"Если вы спросите меня, может ли Харри Магуайр играть при высокой линии обороны, то я скажу, что это ему не подходит", — сообщил Ричардс в подкасте Rest is Football.



Добавим, контракт Магуайра с "Юнайтед" истекает в конце сезона.