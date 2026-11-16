Тухель: "Лучшая игра сборной Англии при мне"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель назвал победу над Испанией лучшей игрой "трех львов" за все два года его работы.

В воскресенье вечером англичане одержали победу 2:3 в гостях Испании, благодаря чему выиграли свою группу Лиги Наций.



Почти треть матча англичане играли вдесятером после удаления Эллиота Андерсона, но это лишь заставляет Тухеля гордиться еще сильнее.



"Какую же игру мы показывали на протяжении 60 минут, заслуженно поведя 3:0! 30 минут вдесятером против Испании ощущались как три часа".



"Мы кое о чем заявили с помощью этой победы. Она была одержана на высочайшем уровне с футбольной точки зрения. В раздевалке замечательная атмосфера".



"Это была лучшая игра за мое время здесь. Они (испанцы) не проигрывали 43 матча подряд, и в такой обстановке мы показали совершенную игру. Навязать им игру в нашей манере — это настоящее достижение".



"Как сказал Деклан Райс, он знал, что мы одержим победу, и я правда чувствовал настоящую веру. Это был момент, который мы хотели доказать себе. Вам нужно полагаться на своих партнеров по команде. Поэтому я очень горжусь победой", — цитирует Тухеля Daily Mail.