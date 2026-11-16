Бруно Гимараэс "многому учится" у "машины" Райса
Полузащитник "Арсенала" Бруно Гимараэс признался, что он многому учится у своего партнера по команде Деклана Райса.
Гимараэс уверенно начал свою карьеру в "Арсенале" после перехода из "Ньюкасла" за 75 миллионов фунтов минувшим летом, сыграв уже 14 матчей за "канониров" во всех соревнованиях.
Гимараэс сформировал отличную связку в центре поля с Райсом, и из врага Деклан превратился для Бруно в партнера и даже учителя.
"Думаю, между нами все было улажено с момента, как было объявлено о моем переходе. Он сразу же прислал мне сообщение: "У нас было много стычек в прошлом, но теперь мы друзья — мы будем играть вместе. Я действительно рад, что ты переходишь сюда. Ты поднимешь уровень нашей команды".
"Поэтому он был парнем, который покорил меня еще до моего перехода. Я бы назвал его совершенным игроком, он машина на поле. Он может пробежать 22 километра за матч, ни на секунду не остановившись. Я был очень рад".
"Я учусь у него, многому учусь, потому что он очень техничный игрок. Поэтому, думаю, здесь у нас одна из лучших полузащит в Европе, учитывая показатели наших игроков. В любом случае, Деклан — тот парень, который очень мне помогает. Я почувствовал себя как дома", — сообщил Гимараэс ESPN Brasil.
16.11.2026 00:05
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