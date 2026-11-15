"Реал" уверен в приобретении Холанда

Эрлинг Холанд Президент испанского "Реала" Флорентино Перес уверен, что в следующем сезоне нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд будет выступать за его клуб.

В следующем месяце начнется рассмотрение апелляции "Сити" насчет заключения независимой комиссии Премьер-Лиги, признавшей "горожан" виновными в финансовых нарушениях.

Премьер-Лига полна решимости как можно скорее поставить в этом деле точку, наложив на "Сити" санкции уже в этом сезоне, поэтому над "горожанами" нависла реальная угроза выбывания в Чемпионшип, если не ниже.

Понижение в классе повлечет за собой массовый исход звезд из "Сити", и "Реал" будет готов этим воспользоваться, чтобы переманить Холанда.

Как утверждает авторитетный журналист Ник Харрис, его источник недавно обедал вместе с Пересом, и Флорентино выразил уверенность насчет перехода Холанда в "Реал".

Харрис добавляет, что некоторые игроки "Сити" будут добиваться прекращения своих контрактов, если их клуб покинет Премьер-Лигу.





Метки Манчестер Сити, Реал, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2026 23:00

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  1. christina-milian 15.11.2026 23:22 # christina-milian
    Мечтать не вредно, конечно, но после всех этих финансовых нарушений Холанд вместе со всем МС уже одной ногой в челсеце-говнеце.

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  2. electric 15.11.2026 23:01 # electric
    Карали!!!

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