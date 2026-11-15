"Реал" уверен в приобретении Холанда

Президент испанского "Реала" Флорентино Перес уверен, что в следующем сезоне нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд будет выступать за его клуб.

В следующем месяце начнется рассмотрение апелляции "Сити" насчет заключения независимой комиссии Премьер-Лиги, признавшей "горожан" виновными в финансовых нарушениях.



Премьер-Лига полна решимости как можно скорее поставить в этом деле точку, наложив на "Сити" санкции уже в этом сезоне, поэтому над "горожанами" нависла реальная угроза выбывания в Чемпионшип, если не ниже.



Понижение в классе повлечет за собой массовый исход звезд из "Сити", и "Реал" будет готов этим воспользоваться, чтобы переманить Холанда.



Как утверждает авторитетный журналист Ник Харрис, его источник недавно обедал вместе с Пересом, и Флорентино выразил уверенность насчет перехода Холанда в "Реал".



Харрис добавляет, что некоторые игроки "Сити" будут добиваться прекращения своих контрактов, если их клуб покинет Премьер-Лигу.