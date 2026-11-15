Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола откажется от работы со сборной США.

Федерация футбола Соединенных Штатов определила Гвардиолу в качестве своей цели номер один на замену Почеттино, который после матча против Гаити оставляет американскую сборную и уходит тренировать "Манчестер Юнайтед".



Гвардиола никогда не делал секрета из своего желания поработать на международной арене, однако Хосеп собирается отказать американцам, как ранее в этом году отказал итальянцам.



Гвардиола в конце прошлого сезона покинул "Сити" и, как сообщает The Telegraph, собирается отдохнуть от футбола один год. В течение этого времени Хосеп не собирается рассматривать никакие предложения.



Что касается конкретных сборных, то особый интерес для Гвардиолы представляют Англия и Бразилия.