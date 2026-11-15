"Юнайтед" определил Бэсси своей целью на январь
Центральный защитник "Фулхэма" Калвин Бэсси значится среди трансферных целей "Манчестер Юнайтед", одобренных новым главным тренером "красных дьяволов" Маурисио Почеттино.
18 ноября Почеттино приступает к исполнению своих обязанностей в "Юнайтед", и "дьяволы" возлагают большие надежды на улучшение игры команды в обороне при Маурисио.
Обеспечить это Почеттино собирается в том числе с по помощью приобретений, и The Telegraph утверждает, что высокое место в шорт-листе целей "Юнайтед" на январь занимает Бэсси.
Контракт Бэсси истекает в конце сезона, и "Фулхэму" будет сложно устоять перед крупным предложением по 26-летнему игроку сборной Нигерии, хотя "дачникам" и принадлежит опция продления на 12 месяцев.
Помимо позиции центрального защитника, Бэсси также способен сыграть слева в обороне, где "Юнайтед" отчаянно не хватает конкуренции для Люка Шоу.
15.11.2026 21:00
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