"Юнайтед" определил Бэсси своей целью на январь

Центральный защитник "Фулхэма" Калвин Бэсси значится среди трансферных целей "Манчестер Юнайтед", одобренных новым главным тренером "красных дьяволов" Маурисио Почеттино.

18 ноября Почеттино приступает к исполнению своих обязанностей в "Юнайтед", и "дьяволы" возлагают большие надежды на улучшение игры команды в обороне при Маурисио.



Обеспечить это Почеттино собирается в том числе с по помощью приобретений, и The Telegraph утверждает, что высокое место в шорт-листе целей "Юнайтед" на январь занимает Бэсси.



Контракт Бэсси истекает в конце сезона, и "Фулхэму" будет сложно устоять перед крупным предложением по 26-летнему игроку сборной Нигерии, хотя "дачникам" и принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Помимо позиции центрального защитника, Бэсси также способен сыграть слева в обороне, где "Юнайтед" отчаянно не хватает конкуренции для Люка Шоу.