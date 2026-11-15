"Юнайтед" определил Бэсси своей целью на январь

Калвин Бэсси Центральный защитник "Фулхэма" Калвин Бэсси значится среди трансферных целей "Манчестер Юнайтед", одобренных новым главным тренером "красных дьяволов" Маурисио Почеттино.

18 ноября Почеттино приступает к исполнению своих обязанностей в "Юнайтед", и "дьяволы" возлагают большие надежды на улучшение игры команды в обороне при Маурисио.

Обеспечить это Почеттино собирается в том числе с по помощью приобретений, и The Telegraph утверждает, что высокое место в шорт-листе целей "Юнайтед" на январь занимает Бэсси.

Контракт Бэсси истекает в конце сезона, и "Фулхэму" будет сложно устоять перед крупным предложением по 26-летнему игроку сборной Нигерии, хотя "дачникам" и принадлежит опция продления на 12 месяцев.

Помимо позиции центрального защитника, Бэсси также способен сыграть слева в обороне, где "Юнайтед" отчаянно не хватает конкуренции для Люка Шоу.





Метки Бэсси, Манчестер Юнайтед, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2026 21:00

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