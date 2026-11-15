"Арсенал" вернется за Винисиусом в 2027 году

"Арсенал" собирается реанимировать свой интерес к нападающему испанского "Реала" Винисиусу в 2027 году.

"Арсенал" проявлял серьезный интерес к Винисиусу еще минувшим летом, но тогда игрок остался в Мадриде и заключил с "Реалом" новый контракт до 2032 года.



У болельщиков "Арсенала" могло сложиться впечатление, что Винисиус и не собирался переезжать в Северный Лондон, а просто использовал интерес их клуба, чтобы выбить более выгодный контракт в "Реале".



Однако Football Transfers в эксклюзивном материале утверждает, что "Арсенал" вел серьезные переговоры с Винисиусом, и тот остается целью номер один "канониров" по укреплению левого края атаки.



В этом сезоне у Винисиуса не ладится игра, и своих последних успехов при Жозе Моуриньо "Реал" добился без значительного вклада 26-летнего бразильца, чье место в стартовом составе оказалось под угрозой из-за новичка Яна Диоманде.



Поэтому трансфер Винисиуса в "Арсенал" следующим летом называется не просто возможным, а вероятным, благо чемпионы Премьер-Лиги так и не потратили средства, зарезервированные под звезду "Реала".