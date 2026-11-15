Лисандро Мартинес — главный кандидат на выход из "Юнайтед" в январе
Защитник Лисандро Мартинес является главным кандидатом на выход среди игроков "Манчестер Юнайтед" в январе.
Несмотря на назначение Маурисио Почеттино, соотечественника Мартинеса, на должность главного тренера "Юнайтед", Лисандро уже не видит себя в клубе с "Олд Траффорд".
28-летний игрок сборной Аргентины, чей контракт истекает в конце сезона, настроен перебраться в Ла Лигу, где в его услугах заинтересованы "Барселона" и "Атлетико".
"Барселона" уже не рассчитывает на возвращение Рональда Араухо из аренды в "Ливерпуле" и готова продать Жюля Кунде, а Мартинес видится каталонскому клубу более реалистичным вариантом, нежели Алессандро Бастони из "Интера".
"Атлетико" в свою очередь привлекателен для Мартинеса персоной главного тренера Диего Симеоне, еще одного соотечественника Лисандро, и возможностью играть бок о бок со своим другом Кристианом Ромеро.
Как сообщает TEAMtalk, "Юнайтед" не собирается стоять у Мартинеса на пути и готов использовать продажу Лисандро, чтобы на вырученные средства поддержать Почеттино в зимнее трансферное окно.
15.11.2026 19:00
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