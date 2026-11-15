"Мидлсбро" отпустит Ланкшира только за 70 миллионов фунтов

Уилл Ланкшир "Мидлсбро" установил впечатляющую цену в 70 миллионов фунтов за нападающего Уилла Ланкшира в преддверии зимнего трансферного окна.

"Мидлсбро" только минувшим летом приобрел Ланкшира у "Тоттенхэма" за 10 миллионов фунтов плюс бонусы, и Уилл отличился уже в своем дебюте за "речников".

К настоящему моменту на счету Ланкшира 13 голов в 13 матчах Чемпионшипа за "Мидлсбро", и успехи 21-летнего англичанина привлекли внимание целого ряда представителей Премьер-Лиги.

Однако сейчас "Мидлсбро" делит первое место в Чемпионшипе с двумя другими командами и имеет реальные шансы повыситься в классе, поэтому только астрономическое предложение в районе 70 млн. фунтов заставит "речников" отпустить Ланкшира в январе.

Среди клубов, пристально наблюдающих за Лакнширом, The Sun называет "Ньюкасл", "Лидс", а также "Тоттенхэм", который кусает локти из-за того, что не предусмотрел опцию обратного выкупа Уилла.





Метки Ланкшир, Мидлсбро

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2026 18:00

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  1. gidro-met 15.11.2026 18:49 # gidro-met
    что ещё за нового селюка нашли -

    пару пенок , пару навесов замкнул - и уже 70 лямов .

    ехехе , ну это ЧШ пиарить уже начали

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  2. bezviz-vip 15.11.2026 18:02 # bezviz-vip
    Тащит

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