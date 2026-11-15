Тухель: "Мы здесь, чтобы одержать победу над Испанией"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его команда настроена одержать победу над Испанией.

В преддверии домашнего противостояния с англичанами в Лиги Наций Испания может похвастать серией из 43 матчей кряду без поражений.



Но Англии нужна только победа, чтобы занять первое место в Группе A3, и возможность проверить себя против действующих победителей Чемпионата Мира воодушевляет Тухеля.



"Это большая мотивация. Думаю, это сам по себе большой матч. Испания демонстрирует невероятную серию уже несколько лет. Кажется, что их невозможно победить. Но мы набрали очень хороший ход. Это лучший момент, чтобы попытаться сделать то, что выглядит невозможным. Потому что мы здесь, чтобы одержать победу", — цитирует Тухеля The Athletic.