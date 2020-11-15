Деклан Райс заступился за Уайта

Полузащитник Деклан Райс заступился за своего партнера по "Арсеналу" Бена Уайта, освистанного фанатами сборной Англии.

Уайт на протяжении нескольких лет был недоступен для сборной Англии, лагерь которой он со скандалом покинул во время подготовки к Чемпионату Мира 2022 года в Катаре.



Однако Томасу Тухелю удалось уговорить Уайта вернуться в сборную, и в минувший четверг Бен впервые после долгого перерыва сыграл за англичан, появившись на замену против Хорватии.



Английские болельщики отреагировали на выход Уайта на поле "Уэмбли" свистом, и Райс находит это несправедливым.



"Инцидент с Беном был более пяти лет назад. Честно говоря, я не понимаю, почему об этом все еще говорят".



"Зная Бена и зная его характер, могу сказать, что он полностью оставил это позади. Он всегда носит футболку с гордостью и каждый раз, надевая ее, выкладывается на 100 процентов".



"Это говорит о его характере. Непросто выйти и быть освистанным "Уэмбли", и это говорит о его силе духа. Он сыграл и сыграл хорошо, как это делал и в предыдущие месяцы, и это говорит, какой он на самом деле", — цитирует Райса BBC.