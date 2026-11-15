В тренерский штаб Почеттино в "Юнайтед" войдет женщина
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино собирается пойти на беспрецедентный шаг, взяв в свой штаб женщину.
В минувшую пятницу "Юнайтед" подтвердил назначение Почеттино, вместе с которым на работу к "красным дьяволам" из сборной США должны перейти ассистенты Хесус Перес, Мигель Д'Агостино, тренер вратарей Тони Хименес, а также Себастьяно Почеттино, сын Маурисио и специалист в области спортивной науки.
Все они годами работами с Почеттино, но The Guardian утверждает, что в штаб Почеттино также будет включена испанка Сильвия Туя Виньяс, которая сейчас помогает Маурисио в сборной США.
46-летняя Туя является специалистом в области спортивной науки и отвечает за физическую подготовку игроков.
Туя обладает ученой степень доктора в области спортивных наук и читала лекции в Национальном институте физического воспитания Каталонии и Барселонском университете, сочетая академическую деятельность с работой в спорте топ-уровня.
Таким образом, Туя может стать первой в истории женщиной среди технического персонала, привлеченного к работе с первой командой "Юнайтед".
15.11.2026 15:00
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