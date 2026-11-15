Бывший рефери Премьер-Лиги назвал тренера, с которым арбитрам сложнее всего

Бывший рефери Премьер-Лиги Грэм Скотт назвал Микеля Артеты из "Арсенала" тренером, с которым сложнее всего работать арбитрам.

Артета всегда был известен своим эмоциональным поведением у бровки, и это, по словам Скотта, становится "кошмаром" для бригады арбитров, которые пытаются удержать Микеля в технической зоне.



"С кем из тренеров сложнее всего? Ну, банальный ответ: со всеми, когда проигрывают. Знаю, что меня в любом случае закидают грязью, но честный ответ: Артета. С ним работать сложнее всего".



"Он постоянно действует на грани. Во многих смыслах я это понимаю. Он пытается создать конкурентное преимущество для своей команды. Это нормально. Это часть его профессии. Конечно, он вправе делать это, и наша задача — держать их в узде, но он крайне усложняет твою жизнь".



"Он постоянно покидает свою техническую зону. Я наблюдал за ним в недавнем матче против "Эвертона", и каждый раз, когда мяч был где-нибудь возле его края поля, он словно участвовал в прессинге — пальцы его ног были на краю поля".



"Это кошмар для четвертого арбитра, потому что тебя посчитают придирчивым и мелочным, если ты попытаешься что-нибудь предпринять насчет этого. Ему слишком многое сходит с рук. Арбитрам нужно быть чуть строже. И я был одним из тех, кто позволял ему вести себя таким образом, не буду этого отрицать. Но с ним просто было сложно работать. Постоянно очень, очень сложно, в отличие от остальных, с которыми сложности возникали лишь иногда".



"Если сравнивать, давайте не будем притворяться, будто остальные вели себя по-ангельски. Некоторые были очень сдержанными. Например, Грэм Поттер. Он не создавал тебе никаких проблем, он просто был очень, очень спокойным, очень тихим. Но затем, конечно, временами его критиковали за то, что выглядит равнодушным. Поэтому всем не угодишь", — сообщил Скотт The Athletic.



Честный ответ, боюсь, — я знаю, что что бы я ни сказал в этот момент, меня просто закидают грязью, — это (Микель) Артета. С ним сложнее всего работать.