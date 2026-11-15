Райс подтвердил, что близок к новому контракту с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс подтвердил, что он близок к заключению нового контракта со своим клубом.

Сейчас у Райса все еще действует контракт, который он подписал, когда переходил из "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов летом 2023.



В течение этого времени Райс утвердился ключевым игроком "Арсенала", завоевал титул Премьер-Лиги и достиг финала Лиги Чемпионов.



Новый контракт должен позволить Райсу встать в один ряд по зарплате с вингером Букайо Сака, получающим в "Арсенале" около 350,000 фунтов в неделю, и в преддверии матча сборной Англии против Испании в Лиге Наций 27-летний полузащитник поведал, что сделка близка.



"Надеюсь, новый контракт вскоре покажется на горизонте, и мне крайне повезло быть в клубе вроде "Арсенала", где тренер оказывает мне такое большое доверие, а партнеры по команде придают мне так много энергии", — приводит слова Райса BBC.