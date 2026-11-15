Руди Гарсия поведал, что дважды проходил собеседование в "Юнайтед"

Бывший главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поведал, что дважды побывал на собеседовании в "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" задумывался о приглашении Гарсии на замену уволенному Оле Гуннару Сульшеру в ноябре 2021.



На тот момент Гарсия находился без клуба, покинув "Лион" полугодом ранее. Однако в конце концов "Юнайтед" избрал на роль временного тренера Ральфа Рангника.



"Да, я дважды проходил собеседование на работу в этом великолепном клубе, одном из лучших клубов мира. Мне бы хотелось поработать в Англии, и я встречался с Дарреном Флетчером и Джоном Мерто. Речь шла о временной роли, и они спросили меня, чем бы я занялся после. Я сказал им: "Я бы проявил себя так хорошо, что остался бы в Манчестере". Но отдали работу Ральфу".



"Манчестер Юнайтед" — огромный клуб, но мне довелось тренировать клубы, где фанаты создавали удивительную атмосферу: "Рома", "Марсель", "Лион", "Наполи". Это создает давление и может быть сложным, но также это великолепно, когда вы побеждаете".



"У меня средиземноморские корни, и у меня горячая кровь. Я наслаждался даже в "Наполи", где провел только четыре месяца до своего увольнения президентом, и уволили меня не из-за результатов, а из-за того, что я хотел принимать решения, которые тренер должен принимать", — сообщил Гарсия The Athletic.