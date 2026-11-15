Руди Гарсия поведал, что дважды проходил собеседование в "Юнайтед"

Руди Гарсия Бывший главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поведал, что дважды побывал на собеседовании в "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" задумывался о приглашении Гарсии на замену уволенному Оле Гуннару Сульшеру в ноябре 2021.

На тот момент Гарсия находился без клуба, покинув "Лион" полугодом ранее. Однако в конце концов "Юнайтед" избрал на роль временного тренера Ральфа Рангника.

"Да, я дважды проходил собеседование на работу в этом великолепном клубе, одном из лучших клубов мира. Мне бы хотелось поработать в Англии, и я встречался с Дарреном Флетчером и Джоном Мерто. Речь шла о временной роли, и они спросили меня, чем бы я занялся после. Я сказал им: "Я бы проявил себя так хорошо, что остался бы в Манчестере". Но отдали работу Ральфу".

"Манчестер Юнайтед" — огромный клуб, но мне довелось тренировать клубы, где фанаты создавали удивительную атмосферу: "Рома", "Марсель", "Лион", "Наполи". Это создает давление и может быть сложным, но также это великолепно, когда вы побеждаете".

"У меня средиземноморские корни, и у меня горячая кровь. Я наслаждался даже в "Наполи", где провел только четыре месяца до своего увольнения президентом, и уволили меня не из-за результатов, а из-за того, что я хотел принимать решения, которые тренер должен принимать", — сообщил Гарсия The Athletic.





Метки Гарсия, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.11.2026 11:00

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  1. christina-milian 15.11.2026 11:33 # christina-milian
    Первое собеседование в МЮ:
    - Руди, сколько раз вас увольняли из Челси?
    - Ни разу, я там даже не работал.
    - Извините, вы нам не подходите.

    Собеседование на следующий день:
    - Ну что, вас уволили из Челси?
    - Меня туда даже не звали!
    - Извините, но нам нужен человек с опытом!

    (ответить)

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