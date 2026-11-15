"Ньюкасл" задумывается о приглашении Маккенны

"Ньюкасл" задумывается о смене главного тренера, рассматривая Кирана Макеннну в качестве возможной замены для Маттиаса Яйссле.

В дебютном сезоне при Яйссле "Ньюкаслу" отчаянно не хватает стабильности. "Сороки" могут показать хорошую игру, но провести на высоком уровне хотя бы два матча подряд им никак не удается.



В результате сейчас "сороки" находятся в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, а также вылетели из Кубка Лиги.



И хотя Яйссле пока не исчерпал свой кредит доверия, "Ньюкасл" уже перебирает варианты на замену Маттиасу, и высокое место в шорт-листе "сорок" занимает Маккенна, утверждает журналист Алан Никсон.



В прошлом сезоне Маккенна вывел "Ипсвич" в Премьер-Лигу, заняв второе место в Чемпионшипе, но затем внезапно покинул клуб и теперь доступен для назначения без какой-либо компенсации.