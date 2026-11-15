Холанд впервые высказался насчет финансовых нарушений "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд впервые прокомментировал ситуацию с выявленными у его клуба финансовыми нарушениями.

Над "Сити" нависла угроза серьезных санкций после того, как независимая комиссия Премьер-Лиги признала клуб с "Этихад" виновным в финансовых нарушениях.



После победы своей сборной Норвегии против Уэльса в Лиге Наций (3:1) Холанд коснулся этой темы и дал понять, что ничуть не жалеет о своем решении присоединиться к "Сити".



"Полагаю, ответы будут даны. Я не знаю, когда. Я особо не читал об этом".



"Если быть предельно честным, то я сосредоточен на том, чтобы выступать за "Манчестер Сити". Это клуб, с которым я подписал контракт на пять лет в 2022 и новый на девять с половиной в конце 2024".



"Думаю, это говорит все насчет этого. Я игрок "Сити", и я невероятно счастлив там".



"Я бы сказал, что я сделал весьма хороший выбор, перейдя в "Сити" в 2022. Все мы можем согласиться насчет этого. Я и сам так считаю, глядя на выигранные нами трофеями и на мое развитие на поле и за его пределами".



"Я стою здесь после победы 3:1 со своей сборной, и мы в корзине сеянных при жеребьевке отборочных матчей Евро".



"Дела "Сити" в лиге идут не так хорошо, но мы постараемся изменить это против "Фулхэма". Но прямо сейчас мы не можем на этом сосредоточиться. Сейчас нам нужно сосредоточиться на Дании", — цитирует Холанда Sky Sports.