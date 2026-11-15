Тухель подтвердил, что Траффорд сыграет против Испании

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подтвердил, что выпустит голкипера "Лидса" Джеймса Траффорда в стартовом составе на матч Лиги Наций против Испании.

В выездном матче против Испании в воскресенье вечером решится судьба первого места Группы A3, и это будет пока что самая серьезная проверка на международной арене для 24-летнего Траффорда.



Тухель хочет оценить прогресс Траффорда в боевых условиях, но при этом подчеркивает, что Джордан Пикфорд из "Эвертона" остается первым номером англичан.



"Здесь такое же мышление, как и в наших первых матчах в Лиге Наций. Мы хотим попытаться посмотреть, как далеко продвинулся Траффорд. Это желание не изменилось. Поэтому он получит матч высокого уровня. С матчем завтра связано больше давление, это крупнейшая стадия, и это именно то, в чем мы нуждаемся, чтобы оценить его положение".



"Джордан очень хорошо это воспринял. Мы знаем, что Джордан может сделать для нас. В данный момент Джордан — наш первый номер. У меня очень очень четкое представление насчет этого. Он играл на больших турнирах и играл за меня на Чемпионате Мира", — цитирует Тухеля The Athletic.