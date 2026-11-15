"Рома" готова вернуться за Гиттенсом в январе

Итальянская "Рома" готова возобновить свой интерес к вингеру "Челси" Джейми Гиттенсу в зимнее трансферное окно.

"Рома" проявляла серьезный интерес к Гиттенсу еще минувшим летом. На исходе трансферного окна "Челси" предложил римлянам право аренды Джейми на сезон плюс 60 миллионов евро (50 млн. фунтов) в обмен на полузащитника Ману Коне.



"Рома" была близка к тому, чтобы принять это предложение, но в итоге отказалась от сделки, потому что не успевала найти замену своему звездному полузащитнику.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, с тех пор "Рома" не утратила интерес к Гиттенсу, и в любой момент переговоры по 22-летнему англичанину могут быть возобновлены.



Гиттенс недоволен своей ситуацией в "Челси", сыграв в этом сезоне менее часа за "Челси" в Кубке Лиги. В рамках Премьер-Лиги Джейми еще не выходил на поле.



"Рома" полагает, что на сей раз "Челси" даже будет готов включить в сделку по Гиттенсу опцию или обязательство по выкупу.