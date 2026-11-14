Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино хочет помочь нападающему Маркусу Рэшфорду реанимировать свою карьеру в клубе.

После возвращения из аренды в "Барселоне" Рэшфорд не совершил ни одного результативного действия за "Юнайтед", а последний месяц Маркус пропустил из-за травмы бедра.



Однако Рэшфорд может вернуться в строй к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 22 ноября, когда Почеттино дебютирует на тренерском мостике "Юнайтед".



Как утверждает The Telegraph, Рэшфорд "всегда нравился" Почеттино, и Маурисио и находится в предвкушении совместной работы с 29-летним англичанином.



Почеттино хочет помочь Рэшфорду вернуться в лучшую форму, окружив Маркуса любовью, как он это в свое время сделал с Деле Алли в "Тоттенхэме".



На особенное отношение Почеттино к себе также могут рассчитывать Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Карлос Балеба, Амад Диалло, Патрик Доргу и Люк Шоу. Последний знает Почеттино еще по совместной работе в "Саутгемптоне".