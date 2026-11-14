Почеттино определил приоритет "Юнайтед" на январь
Заступающий на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино определил приоритет своего нового клуба на зимнее трансферное окно.
После двух матчей со сборной США против Гаити Почеттино приступит к исполнению своих обязанностей в "Юнайтед".
"Юнайтед" пообещал учитывать мнение Почеттино в трансферных вопросах, а также пообещал выделить внушительные средства на укрепление состава в январе.
По информации Daily Mirror, приоритетом "Юнайтед" на январь Почеттино сделал приглашение защитника топ-уровня. Если будет позволять бюджет, Маурисио также хотел бы обзавестись новым атакующим игроком, но с приобретением калибра Нико Паса из "Комо" "дьяволам", вероятно, придется подождать до лета.
14.11.2026 22:00
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