Венгер не осмелился стать конкурентом Инфантино

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер решил не выдвигать свою кандидатуру на роль президента ФИФА.

Ранее в ноябре стало известно, что Венгер серьезно задумывается составить конкуренцию нынешнему президенту ФИФА Джанни Инфантино.



Несмотря на отсутствие прямой связи с УЕФА и на занимаемый с 2019 года пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, 77-летний француз мог стать наиболее предпочтительным кандидатом от Европы.



Однако в итоге, утверждает L'Equipe, Венгер решил не участвовать в назначенных на март 2027 выборах. Арсен считает, что эта работа слишком далека от футбольного поля — его истинной сферы компетенции.



Добавим, срок подачи заявок истекает 18 ноября, а значит у УЕФА остаются считанные дни, чтобы определить своего кандидата, который поспорит с Инфантино.