Венгер не осмелился стать конкурентом Инфантино

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер решил не выдвигать свою кандидатуру на роль президента ФИФА.

Ранее в ноябре стало известно, что Венгер серьезно задумывается составить конкуренцию нынешнему президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Несмотря на отсутствие прямой связи с УЕФА и на занимаемый с 2019 года пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, 77-летний француз мог стать наиболее предпочтительным кандидатом от Европы.

Однако в итоге, утверждает L'Equipe, Венгер решил не участвовать в назначенных на март 2027 выборах. Арсен считает, что эта работа слишком далека от футбольного поля — его истинной сферы компетенции.

Добавим, срок подачи заявок истекает 18 ноября, а значит у УЕФА остаются считанные дни, чтобы определить своего кандидата, который поспорит с Инфантино.





Метки Венгер, Инфантино, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2026 21:00

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  1. alexander-hleb 14.11.2026 21:20 # alexander-hleb
    Трусливый мудень мог бороться с коррупцией и развивать футбол...

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  2. m777 14.11.2026 21:10 # m777
    И правильно. Дедушка Венгер всегда старался быть честным и рассудительным. А тут пришлось бы пачкаться грязными политическими играми Фифа

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