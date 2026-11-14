Почеттино хочет выгнать Уилкокса из "Юнайтед"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино хочет избавиться от спортивного директора Джейсона Уилкокса.

Накануне "Юнайтед" подтвердил назначение Почеттино вместо уволенного днем ранее Майкла Кэррика, и к исполнению своих своих обязанностей Маурисио приступает с 18 ноября.



Уилкокс не был инициатором приглашения Почеттино и, по слухам, отдавал предпочтение бывшему наставнику "Ньюкасла" Эдди Хау. И это недоверие оказалось взаимно.



Как сообщает Football Insider, Почеттино уже сказал владельцам "Юнайтед", что хочет видеть на посту спортивного директора человека, которому он может доверять. Стороны даже обсудили ряд кандидатов на столь ответственную роль.



Вообще, обещания насчет смены спортивного директора были ключевым фактором, почему Почеттино согласился на работу в "Юнайтед" посреди сезона.