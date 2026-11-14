"Арсенал" ведет переговоры с Антонио Нусой

"Арсенал" ведет переговоры с представителями вингера немецкого "РБ Лейпциг" Антонио Нусы.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета настроен укрепить переднюю линию своей команды в зимнее трансферное окно после того, как минувшим летом лишился трех атакующих игроков, а купил только Христоса Цолиса.



По информации TEAMtalk, спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта работает над несколькими вариантами, рассматривая игроков на позициях левого вингера и нападающего.



Берта не добился ощутимого прогресса по Эли Жуниору Крупи из "Борнмута" и Хулиану Альваресу из "Атлетико", тогда как переговоры с Эндриком из "Реала" прошли более позитивно.



Но особый интерес для "Арсенала" представляет 21-летний Нуса, который находит заманчивой возможность попробовать себя в Премьер-Лиге.



Скауты "Арсенала" неизменно присутствовали на трех последних матчах "РБ Лейпциг", просматривая Нусу, а Берта уже контактирует с представителями Антонио.



Рассчитанный до 2029 года контракт Нусы не предусматривает пункта об отступных, и "РБ Лейпциг" может попросить за свою восходящую звезду около 80 миллионов евро (67 млн. фунтов).



Нуса, который в сборной Норвегии выступает бок о бок с капитаном "Арсенала" Мартином Эдегором, забил шесть голов и отдал семь результативных передач за "РБ Лейпциг" в этом сезоне.