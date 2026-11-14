"Ливерпуль" просматривает Финна Ельча

"Ливерпуль" просматривает центрального защитника немецкого "Штутгарта" Финна Ельча.

В конце этого сезона у "Ливерпуля" истекают контракты с Виргилом Ван Дейком и Джо Гомесом, тогда как Рональд Араухо пока находится только в аренде и чаще играет правого защитника.



Поэтому "Ливерпуль" активно ищет варианты по укреплению центра обороны, и Кристиан Фальк из Bild утверждает, что "красные" значатся среди претендентов на Ельча.



Как утверждает Фальк, "все топ-клубы", включая "Баварию", следят за Ельчем, который "молод, талантлив, способен сыграть на многих позициях и стоит не так дорого".



20-летний немец принял участие во всех девяти матчах "Штутгарта" в этом сезоне Бундеслиги, включая шесть выходов в стартовом составе.