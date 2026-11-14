Сборная США может позвать Саутгейта

Федерация футбола Соединенных Штатов может предложить работу бывшему главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.

Сборной США внезапно потребовался новый рулевой после того, как Маурисио Почеттино, лишь в августе заключивший новый контракт до 2030 года, решил уйти в "Манчестер Юнайтед".



Приоритетной целью американской сборной на замену Почеттино остается бывший наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, однако также Федерация рассматривает ряд других, более реалистичных, вариантов.



По информации TEAMtalk, руководители Федерации обсуждают идею с приглашением Саутгейта, который находится без работы с проигранного англичанами финала Евро-2024.



Также в шорт-листе американцев значатся Роберто Мартинес и Эдди Хау.